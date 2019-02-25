Общество

В 2018 году 11 неплательщиков алиментов в Псковской области получили реальный срок лишения свободы

Около 400 нелегальных мигрантов были отправлены псковскими приставами на родину в 2018 году. Как сообщил на пресс- конференции главный пристав области Сергей Колесников, в основном, это граждане Вьетнама, Узбекистана, Белоруссии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Выдворение граждан иностранных государств обходится бюджету в 25-30 тысяч рублей.

Также С.Колесников сообщил, что в Псковской области в данный момент более 4 тысяч должников-алиментщиков. Около 1000 должников объявлены в розыск. 464 должника по алиментам привлечены к административной ответственности, причем около 208 из них привлечены к уголовной ответственности, а 11 получили реальный срок лишения свободы.

По результатам принятых мер на содержание детей в 2018 году перечислено более 53 млн рублей.