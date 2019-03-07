Общество

Скончался экс-глава Красногородского района Иван Брилев

Администрация Псковской области выражает соболезнования родным и близким экс-главы Красногородского района Ивана Брилева в связи с его кончиной. Он умер в четверг, 7 марта, после продолжительной болезни.

Иван Иванович Брилев родился 21 октября 1943 года в деревне Кибирщина Красногорского района Брянской области.

В 1969 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова. Работал учителем физики, директором Красногородской школы-интерната № 1, заведующим отделом, вторым секретарем, первым секретарем народного образования Красногородского райкома, заведующим орготдела райкома КПСС.

В 1991 году был избран председателем Красногородского районного Совета народных депутатов. В 1993 году занял пост заместителя главы администрации Красногородского района, в 1995 году - главы администрации Красногородского района.

С 1996 по 2007 годы был главой Красногородского района.