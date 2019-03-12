Общество

В Усвятском районе задержан подозреваемый в хищении энергооборудования

На прошлой неделе сотрудники отдела полиции задержали гражданина, подозреваемого в краже проводов с воздушной линии электропередачи 10 кВ, обеспечивающей резервное электроснабжение деревень Поташня и Рогозы Усвятского района Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», в настоящее время отделом полиции по Усвятскому району возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные действия.

Несколькими днями ранее кражу обнаружили местные жители. Они позвонили на диспетчерский пункт РЭС №3 «Южных электрических сетей» и сообщили о хищении примерно 2 тыс. метров провода с ЛЭП.

В связи с этим служба безопасности «Псковэнерго» обратилась в ОВД по Усвятскому району с просьбой принять дополнительные меры по пресечению и профилактике преступных посягательств на объекты энергетики. Благодаря совместным действиям сотрудников полиции, службы безопасности «Псковэнерго» и представителей органа местного самоуправления (Церковищенской волости) была получена оперативная информация, проведена проверка пунктов приема цветного металла. По следам волочения провода был задержан подозреваемый неработающий местный житель. Для проведения экспертизы у мужчины изъяты топор и санки.

«Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону, так как злоумышленники своими действиями оставляют без света целые населенные пункты и социально-значимые объекты. Помимо этого, действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную опасность.

Служба безопасности «Псковэнерго» призывает жителей Псковской области обо всех фактах хищения электроэнергии или электросетевого оборудования, а также всех подозрительных лицах, которые без специальной формы с логотипами МРСК Северо-Запада вмешиваются в работу энергообъектов, сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45. Телефон доверия «Псковэнерго» работает круглосуточно.