Общество

Почти 30 поисковых отрядов работают на территории Псковской области - Михаил Корнеев

29 отрядов занимаются поисками погибших бойцов в Псковской области. Об этом рассказал комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Все наши отряды, а их, насколько я знаю, в области 29, входят в Псковское областное объединение "След пантеры"», - пояснил Михаил Корнеев.

Официально в отряды входят порядка 250 человек. Появляются и молодежные отряды.

В отряде Михаила Корнеева собрались люди разных профессий: юристы, сотрудник МЧС, есть самозанятые, сотрудники ЖКХ и другие.