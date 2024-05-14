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Уроженца Латвии осудили за контрабанду наркотиков через границу РФ в Псковской области

Уроженца Латвии привлекли к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков через границу России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств) и частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Доказано, что в декабре 2022 года осуждённый, зная о наличии в конструктивных полостях автомобиля, на котором он передвигался, брикетов с наркотическим средством, переместил через государственную границу запрещенные вещества на территорию России. 62 свертка с гашишем обнаружили в ходе обследования и досмотра транспортного средства. Общая масса изъятого наркотика превысила 49 килограммов.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве гражданину назначили наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.