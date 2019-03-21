Общество

Депутат Госдумы обратится в Псковское УФАС в защиту интересов местного производителя

В Псковское УФАС будет направлено обращение в защиту интересов местного производителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», такое решение принял депутат Госдумы, член фракции «Единой России» и коордирнатор партпроекта «Локомотивы роста» Александр Козловский в ходе встречи с гражданами в региональной общественной приемной партии.

За помощью к нему обратилась коммерческий директор Псковского молочного комбината Татьяна Маслякова. Она рассказала, что крупные сетевые магазины Пскова отказываются предоставлять места для выкладки продукции предприятия на своих прилавках. Результат - продажи и производство молокозавода падают, а псковичи не имеют возможности приобрести местную фирменную продукцию в популярных магазинах.

«Навстречу нам идут пока только обычные псковские магазины и региональная сеть Великолукского мясокомбината. Только на их прилавках жители города могут приобрести фирменное псковское молоко или сметану. Это проблема всех местных производителей. Знаю, что продукцию Псковского хлебокомбината «сетевики» тоже отказываются выкладывать», - сообщила Маслякова.

В ответ Козловский подчеркнул: «Как депутат Госдумы, руководитель партийного проекта «Локомотивы роста» и инициатор проекта «Своё», я всегда отстаивал интересы областных предприятий, которые на протяжении многих десятилетий зарекомендовали себя как грамотных производителей качественной местной продукции».