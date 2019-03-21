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Общество

«Псковским тепловым сетям» разрешили взять овердрафтный кредит в 50 млн рублей

27.03.2019 11:20|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской городской Думы дали согласие «Псковским тепловым сетям» на совершение крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите в размере 50 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии гордумы 27 марта.

Кредит предназначен для пополнения оборотных средств предприятия. В соответствии с проектом решения предполагается дать ПТС согласие на совершение крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите с лимитом 50 млн рублей, процентной ставкой не выше 11,5% годовых, платой за открытие лимита овердрафта не более 0,2% от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий период действия лимита, сроком до 12 месяцев (включительно).

Теги: #Гордума #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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