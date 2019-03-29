Общество

В администрации Псковского района ведется работа по реализации проекта «Солдаты Победы»

В настоящий момент ведется активная работа по реализации проекта «Солдаты Победы». Его целью является увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице Псковского района в Инстаграм.

В рамках данного проекта ведется работа над муниципальным томом «Солдаты Победы», который включит в себя информацию о тех участниках Великой Отечественной войны, которые проживали на территории Псковского района и ушли из жизни в послевоенный период.

Администрация Псковского района обращается к населению Псковского района с просьбой оказать помощь в сборе информации о своих родственниках, попадающих в данную категорию. Если ваши родные и близкие, ваши знакомые были участниками войны, сообщите о них. Очень важно, чтобы информация была подтверждена документами и фотографиями.

Всю найденную информацию направлять по адресу: г. Псков, ул. Школьная, д. 26, каб. 49, 51, Оксане Михайловой.

Электронный адрес: soldatypobedypskov.r@yandex.ru, org509@pskovedu.ru.

Информация по телефону: 8(8112) 75-29-38, 8-951-759-28-70.