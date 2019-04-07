Общество

Гордума утвердила нормативы градостроительного проектирования Пскова

Псковская городская Дума утвердила нормативы градостроительного проектирования Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы 10 апреля.

Как ранее сообщила замглавы администрации Пскова Валентина Зубова, работа над этим документом шла целый год, все нормативы приведены в соответствие с федеральными, не один раз его обсуждали и городские депутаты. Проект нормативов градостроительного проектирования Пскова разработан в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня их доступности для населения. Отмечалось, что новые нормативы ужесточают требования для застройщиков и создают более комфортные условия городской среды.

Также депутаты привели в соответствие с федеральным законодательством Правила использования водных объектов общего пользования, расположенные на территории Пскова, и внесли изменения в Правила землепользования и застройки по заявлениям собственников для перезонирования территорий по Рижскому проспекту, 78 и приведения в соответствие с Генеральным планом города.

Кроме того, гордума удовлетворила протест прокурора Пскова на пункт 2.4. Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова, утвержденного решением Псковской городской Думы от 29.02.2009 г. №331 (правки носили редакционный характер) и рассмотрели блок имущественных вопросов по предоставлению площадей в муниципальных учреждениях в аренду.

В заключение депутаты внесли изменение в Положение об управлении культуры администрации города Пскова», благодаря чему управление теперь будет принимать участие в согласовании использования символики Международных Ганзейских Дней в городе Пскове.

Также парламентарии поддержали ходатайство о награждении двух сотрудников Псковской городской Думы почетными грамотами в связи с Днем работников местного самоуправления, который в этом году будет отмечаться 21 апреля.