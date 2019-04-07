Общество

В Псковской области откроется первый IT-клуб для школьников

Первый в Псковской области IT-клуб для школьников будет открыт благодаря национальному проекту «Образование». В учреждении будут ежегодно обучать порядка 400 детей языкам программирования, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по образованию региона Александр Седунов. Причем планируется, что клуб откроется в 2019 году.

Источник: pixabay.com

«В рамках национального проекта "Образование" в Пскове появится IT-клуб. Псковская область стала победителем конкурса по отбору субъектов по созданию IT-клубов. И в этом году такой клуб появится у нас в регионе. Ежегодно в нем должны пройти обучение шести языкам программирования не менее 400 детей», - сказал Александр Седунов.

Он добавил, что заниматься программированием в IT-клубе смогут школьники с 10 - 12 лет. «Обучение детей, подготовка их к выбору профессии, по дальнейшему трудоустройству - одна из самых важных задач IT-клуба, особенно в рамках нацпроектов "Образование" и "Цифровая экономика"», - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит 784,5 миллиарда рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.