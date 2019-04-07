Общество

Администрация Псковской области закупает георгиевские ленточки

На портале госзакупок администрация Псковской области разместила контракт на поставку 157 рулонов оформленной полиэфирной ткани (жаккард), из которой можно будет делать георгиевские ленточки. Начальная стоимость контракта - около 100 тысяч рублей.

Лента должна быть в рулонах шириной не менее 35 миллиметров, не более 36 миллиметров и длиной - не менее 100 метров, с продольными полосами оранжевого и чёрного цветов в следующей последовательности: 1 миллиметр - оранжевая; 6,6 миллиметра - черная; 6,6 миллиметра - оранжевая; 6,6 миллиметра - черная; 6,6 миллиметра - оранжевая; 6,6 миллиметра - черная; 1 миллиметр - оранжевая. Допустимое отклонение ширины полос - 1 мм. Внутренние и крайние полосы должны иметь одинаковую ширину, крайние полосы имеют одинаковую ширину.

Дата начала подачи заявок - 12 апреля, окончания - 22 апреля 2019 года. Аукцион состоится 26 апреля. Товар необходимо будет в течение 5 дней поставить заказчику, с момента заключения контракта.