Общество

Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди спецназовцев впервые пройдет на полигоне «Завеличье»

На полигоне «Завеличье» под Псковом в период с 17 по 26 апреля впервые будет проведен Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди военнослужащих подразделений специального назначения «Полярная звезда», в котором примут участие более 50 лучших разведчиков из подразделений специального назначения ВДВ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, по итогам состязаний будет сформирована сборная команда спецназа ВДВ, которая представит Российскую Федерацию на первом международном конкурсе «Полярная звезда» в рамках «АрМИ-2019».

Международный этап, первого в истории Игр конкурса спецназа, пройдет в период с 3 по 16 августа под Брестом на территории Республики Беларусь.

В ходе состязаний спецназовцы в полном снаряжении и боевой экипировке пройдут ряд этапов, в рамках которых, выполнят комплексные упражнения, включающие в себя десантирование на точность в составе группы на парашютах типа «крыло»», с высоты 1500 метров вслед за специальным грузом весом до 50 гв.

В течение двух суток проведут выход группы в район выполнения специальной задачи, с совершением марш-броска на 30-50 км

по труднодоступным местам лесисто-болотистой местности Псковской области, пройдут «Тропой разведчика», отработают стрельбу днём и ночью из пистолета ПМ, автомата АКС-74, пулемёта ПКМ, ручного противотанкового гранатомёта, снайперской винтовки СВД, проведут эвакуацию раненного с заминированного участка местности и отход группы после выполнения задачи с применением вертолетов МИ-8.