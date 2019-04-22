Общество

В Великих Луках пройдет «Тест по истории Великой Отечественной войны»

26 апреля, накануне Дня Победы, в Великих Луках пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

В тест будут включены вопросы, касающиеся героев, военных действий и жизни в тылу, составленные представителями молодежи пятнадцати государств.

Великолучан приглашают принять участие в международной акции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования, тестовое испытание в городе Великие Луки пройдет в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в 217-й аудитории.