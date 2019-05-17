Общество

Международный конкурс «Десантный взвод» пройдет в Псковской области с 28 июля по 15 августа

В Псковском соединении Воздушно-десантных войск под руководством заместителя командующего ВДВ по КСОР и миротворческим операциям генерал-лейтенанта Александра Вязникова, началась планирующая конференция с представителями иностранных делегаций стран-участниц конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод-2019», который пройдет в августе текущего года в Псковской области в рамках «Армейских международных игр - 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кроме того, в администрации Псковской области руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев провел первое заседание организационного комитета международного этапа конкурса. В работе оргкомитета приняли участие представители Псковского десантно-штурмового соединения, областной администрации, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований и общественных организаций.

В ходе проведенных мероприятий участники обсудили программу проведения международного конкурса, организационные моменты и вопросы обеспечения безопасности. Также было отмечено, что в прошлом году мероприятие прошло на высоком организационном уровне. В этом году соревнования обещают быть еще более масштабными и зрелищными.

Соревнования стартуют 28 июля на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» и продлятся до 15 августа. Планируется, что в них примут участие команды из 20 стран. Российскую Федерацию на «Десантном взводе» представят две команды на боевых машинах БМД-2 и БМД-4 - победители отборочного этапа Воздушно-десантных войск.

«Десантный взвод-2018» собрал в Псковском регионе 420 военнослужащих из 10 стран мира. Конкурс прошел под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. Ранее соревнования проводились в Рязанской области и Краснодарском крае.