Общество

298 свалок убрано с территории Пскова по итогам контрольных выездов Ивана Цецерского

298 свалок убрано в 2018 году с территории Пскова по итогам еженедельных контрольных выездов главы города Ивана Цецерского. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на внеочередной сессии гордумы Пскова, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

Такие выезды проходят по маршрутам, в которых учитываются обращения граждан, направленные в адрес главы города и гордумы официальным порядком, а также обозначенные в социальных сетях. К участию в выездах привлекаются специалисты профильных управлений администрации Пскова, в чьем ведении находится решение обозначенных вопросов.

В рамках таких контрольных выездов преимущественно контролировалось качество уборки города, соблюдение правил благоустройства Пскова, качество ремонта дворов и установки детских площадок.

По итогам еженедельных выездов главы города в прошлом году убрано 298 свалок, выполнен ремонт проезжей части на улице Металлистов, заасфальтирован тротуар по улице Советской, 102 и восстановлено дорожное покрытие на улице Некрасова

Такие же контрольные выезды с участием главы города и депутатов осуществляются и на избирательные округа с целью оценки состояния их территорий. В 2018 году состоялось 13 таких выездов, еще 4 — в 2019 году. По итогам таких выездов на округа:

отремонтировано асфальтовое покрытие и установлена контейнерная площадка во дворе на Волкова, 2

выполнено благоустройство территории по ул. Герцена, 8-а и 10

заасфальтирован двор на Юбилейной, 63 и проезд у дома №57-а

проведен ремонт дорожного покрытия на территории у детсадов №24 и 25.

заасфальтирована территория у дома №76/2 по Рижскому проспекту в рамках ямочного ремонта, также сделано асфальтирование междворового проезда между домом №76/2 по Рижскому проспекту и Псковской детской поликлиникой.

спилены аварийные деревья на территории детского сада №38 «Умка»

выполнен ремонт по улице Алехина от дома №2 до улицы Технической и от улицы Леона Поземского до домов «альфа, бетта, гамма»

выполнено обустройство и асфальтирование пешеходной дорожки по улице Чудской

завершен ремонт двора на Рижском проспекте, 79-79а

завершен ремонт участка по Рокоссовского, 3-3а и ремонт въезда со стороны дома по ул. Рокоссовского, 1.

на участке улицы Трохина установлены искусственные неровности

силами МКУ «Специализированная служба» на улице Хвойной выполнено благоустройство дренажной канавы.

Добавим также, что глава города, гордума и администрация Пскова регулярно обсуждают и решают актуальные вопросы жизнедеятельности города в режиме совместных совещаний. По итогам таких встреч усилена претензионная работа с подрядными организациями, занимающимися работами по ремонту дворовых территорий и дорог в городе Пскове. Решено 343 вопроса жителей города Пскова, с которыми они обращались в адрес городских властей. Большинство вопросов касалось оказания содействия в благоустройстве общественных территорий и корректировке качества уборки на обозначенных жителями микрорайонов участках. Отремонтированы входные группы в образовательных учреждениях города Пскова, а также заменены оконные блоки. Убраны незаконно установленные на набережной города Пскова нестационарные объекты. Ведется работа по наведению порядка с торговлей. Выявленные нарушители привлекаются к ответственности и получают административные штрафы.