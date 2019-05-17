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Подведены итоги международной конференции, проведенной в рамках фестиваля «Псковское вече»

XIV Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов» собрала в Псковском филиале Академии представителей России и ближнего зарубежья.

Участников научного мероприятия, открывшегося пленарным заседанием, приветствовала заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Юлия Михайлова, которая пожелала всем успешной и плодотворной работы.

После этого работа продолжилась по девяти секциям, в каждой из которых выявлены победители и призеры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Академии, по итогам работы секции гражданского права и процесса победителями стали курсант Академии МВД Республики Беларусь Дмитрий Грузинский и курсант Владимирского юридического института ФСИН России Никита Никишкин.

Слушатель Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина Иван Полхов одержал победу в секции «Уголовный процесс и криминалистика».

Доклад курсанта Академии ФСИН России Екатерины Шматовой признан лучшим по итогам работы секции «Уголовно-исполнительное право».

В секции «Уголовное право, криминология» победу разделили курсант Академии ФСИН России Анастасия Простякова и студентка Псковского филиала академии Маргарита Краусова.

Курсант Академии ФСИН России Евгения Трусова стала первой в секции «Современное состояние деятельности уголовно-исполнительных инспекций».

На секции «Юридическая психология и педагогика» лучше всех выступил курсант Пермского института ФСИН России Александр Малютин.

Курсант Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина Иван Колесников победил в секции «Оперативно-розыскная деятельность в правоохранительных органах».

В работе секции «Организация режима в исправительном учреждении» победу одержал курсант Академии МВД Республики Беларусь Павел Буяшко.

По итогам работы секции «Теория и история государства и права» два первых места – у курсантов Владимирского юридического института ФСИН России Никиты Никишкина и Могилевского института МВД Республики Беларусь Николая Ермоленко.

Отметим, что в научных мероприятиях XII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече» приняли участие представители Академии МВД и Могилевского института Республики Беларусь, Санкт-Петербургского университета МВД России, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Владимирского юридического института ФСИН России, Академии ФСИН России, Псковского филиала Академии ФСИН России, Пермского института ФСИН России.