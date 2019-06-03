Общество

В Псковской области увеличится количество авиарейсов

В Псковской области количество авиарейсов, которыми будут пользоваться местные жители, увеличится. Об этом 4 июня в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева.

«До сих пор еще очень много составляющих мешает нашему региону стать полноценным туристическим. Одно из них - транспортная изолированность. Если самолет летает к нам 2 - 3 раза в неделю, это говорит об ограниченной транспортной доступности. Это отталкивает туристов, которые не хотят ездить на поездах и по 8 часов в машинах. Сейчас мы с региональной малой авиацией прорабатываем этот вопрос. Там самолеты с малой загруженностью, но они тоже могут совершать рейсы, - отметила Нинель Салагаева. - Считаю, что реально довести количество рейсов до одного в сутки, выбрать удобное время. Туристы должны знать, что до Пскова можно долететь раз в день. Но, в идеале, нужно два рейса. У нас есть проработки с другими авиакомпаниями, которые тоже готовы c нами сотрудничать, как только наш аэропорт будет готов по инфраструктуре».

Кроме того, Нинель Салагаева добавила, что псковский аэропорт находится в программе Росавиации и в ближайшие годы будет отремонтирован.

«Знаю, что и "Азимут" у нас намерен увеличить количество рейсов», - заключила заместитель губернатора.