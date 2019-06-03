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Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов вошел в состав ЦК Общероссийского профсоюза

В Москве состоялся 7 съезд Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. В нем приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, Российский союз коммунальных предприятий, делегации из Азербайджана, Армении, Норвегии, Молдовы, Грузии, Таджикистана.

От Псковской областной организации профсоюза в качестве делегата в съезде участвовал председатель обкома Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе Псковской области.

По его информации, в ходе 7 съезда был рассмотрен итоговый отчет о деятельности Общероссийского профсоюза за пять лет. С докладом выступил председатель профсоюза Александр Василевский. Об итогах 10 съезда Федерации независимых профсоюзов России, принятых программных документах и резолюциях рассказал заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

Выступая от лица Северо-Западного Федерального округа, Игорь Иванов отметил важность проделанной работы Центрального комитета профсоюза по подписанию и внедрению Федерального отраслевого тарифного соглашения в сфере ЖКХ, в лифтовой отрасли: «По сути, для нас Федеральное отраслевое соглашение играет такую же роль как для бюджетников майские указы президента России Владимира Путина. Мы должны стремиться к тому, чтобы человек занятый в сфере ЖКХ, получал достойную заработную плату и при этом чувствовал себя защищённым».

Доложив об итогах работы областной организации за отчетный период, Игорь Иванов выразил мнение всех делегатов от профсоюзных организаций жизнеобеспечения Северо-Западного Федерального округа: признать работу ЦК профсоюза удовлетворительной и предложить к избранию на должность председателя Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения Александра Василевского.

Итогом съезда стало принятие программных документов, также делегаты избрали руководящие органы профсоюза. Председателем избран Александр Василевский, Игорь Иванов вошел в состав Центрального комитета Общероссийского профсоюза.