Общество

Минтруд рассказал о просьбах разъяснить порядок выплаты пенсий

Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсий. Об этом свидетельствует статистика ведомства по итогам прошлого года. Вал обращений связан с пенсионной реформой, сказали «Известиям» в Минтруде.

Так, в 2018 году в ведомство поступило 69,8 тыс. обращений граждан - почти на треть больше, чем годом ранее. 33,4% обращений (почти 23,3 тыс.) касались вопросов пенсионного обеспечения и социального страхования. Годом ранее их доля была вдвое меньше — 17,3% (около 9,4 тыс. в абсолютном выражении).

Нюансов и инициатив было так много, что в них действительно легко запутаться, объясняют эксперты. По их мнению, путаницы можно было избежать, если бы каждый гражданин получил персонализированную справку обо всех изменениях и льготах — например, через портал госуслуг.