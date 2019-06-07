Общество

Среднюю зарплату начальника склада в Пскове выяснили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты начальников складов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, начальник склада в этом городе в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 70 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 54 000 рублей, Великий Новгород - 48 000 рублей, Смоленск - 48 000 рублей, Ленинградская область - 58 000 рублей в месяц.