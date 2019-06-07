Общество

Александр Козловский провел заседание рабочей группы по организации раздельного сбора отходов потребления

«Мусор-это не отходы. Это сырье» – таков главный тезис выездного заседания рабочей группы по организации раздельного сбора отходов Экспертного совета по развитию промышленности и инновационных технологий по переработке отходов производства и потребления при комитете Госдумы по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В составе делегации – эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга: депутат Госдумы, сопредседатель Экспертного совета Александр Козловский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по экологии и природопользованию Галина Назарова, директор Международной гимназии инновационного центра «Сколково» Оксана Демьяненко, заведующий кафедры Гражданского строительства и прикладной экологии СПбПУ Петра Великого Александр Чусов и многие другие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Козловского, совещание состоялось в Санкт-Петербурге. Местом проведения стала абсолютно новая, построенная по всем современным стандартам инженерно-технологическая школа №777. Это здание на 30 тысяч квадратных метров, с учебными кабинетами, которые оснащены по последнему слову техники. Бассейн, спортзал, полигон робототехники, медиатека с зоной чил-аут, кабинет фьюзинга и работы по металлу, современная швейная мастерская, настоящая кухня, где девочек научит готовить шеф-повар одного из ресторанов Петербурга, просторная столовая, рассчитанная на 400 учеников.

Экскурсию для рабочей группы Экспертного совета организовала директор школы Вера Князева. Она отметила, что проведение заседания Экспертного совета в стенах школы перед началом первого учебного года – это залог успеха работы учебного заведения.

В рамках заседания эксперты делились различными мнениями по важному сегодня вопросу раздельного сбора мусора, но каждый из присутствующих отметил, что его решение - в формировании сознания каждого человека. «Мы должны объяснять ребенку с самого раннего возраста, как правильно сортировать мусор, и почему это важно для каждого жителя планеты. Причем сами мы тоже должны сортировать отходы правильно, чтобы ребенок видел наш пример, воспитывался так. Только тогда мы решим эту проблему», - отметила директор Международной гимназии инновационного центра «Сколково» Оксана Демьяненко.

Вице-президент Центра Анализа Регионального Развития Наталия Мельникова поддержала эту мысль и представила экспертам детскую игру «Сортировка мусора», которую изготовил Российский экологический оператор. «Эта игра – возможность каждому начать с себя, со своей семьи. И тогда вопрос раздельного сбора отходов начнет решаться в положительную сторону», - подчеркнула она и добавила, что важной особенностью раздельного сбора отходов является их переработка и получение вторичного сырья. «Безопасный и цивилизованный способ обращения с отходами - это их переработка, то есть система, при которой отходы разделяются по видам, чтобы из них можно было создать новые вещи, а не просто выбросить. К этому пришли и используют в своем производстве многие мировые брэнды», - отметила она.

Заведующий кафедры Гражданского строительства и прикладной экологии СПбПУ Петра Великого Александр Чусов отметил, что в Санкт-Петербурге в течении пяти лет проводился мониторинг раздельного сбора мусора. «Нами были выявлены несколько проблем, препятствующие правильной организации этого процесса, - от воспитания жителей города до нехватки специализированных мусорных площадок и транспорта. Был сделан следующий вывод: эта проблема требует научного подхода с самых разных сторон, кроме того, необходимо доработать законодательную базу», - сказал он.

Завершая заседание, Александр Козловский отметил, что проблема массового скопления мусора – это не проблема одного конкретного города или региона. Это вопрос, который необходимо решать всем жителям нашей страны. «По некоторым данным, ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов. К 2050 году эта цифра грозит вырасти до 3,4 млрд тонн. Чтобы в будущем нашу страну не настигла экологическая катастрофа, нам, безусловно, необходимо обновлять систему обращения с ТКО», - сказал он.

Александр Козловский также особо подчеркнул, что в рамках обсуждения этой проблемы на заседаниях рабочей группы вырабатываются важные экспертные мнения, которые станут основой решения проблемы переработки отходов. «Нам предстоит пройти долгий путь, как его пройти правильно – мы решаем в рамках заседаний Экспертного совета. Это системный проект, который требует серьезный работы, начиная с информирования граждан до мониторинга работы компаний, собирающих мусор», - заключил он.