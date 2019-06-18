Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алексеем Севастьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен, актер, президент федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов. Ведущий программы Александр Савенко обсудит с ним актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе грядущие Ганзейские дни, а также поговорит о его работе в региональном парламенте и об итогах футбольного сезона в Псковской области.

Звоните по телефону прямого эфира – 56-73-72и задавайте свои вопросы гостю студии.