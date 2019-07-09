Общество

Стейк-хаус «Филей» приготовил подарки псковичам в честь Дня города

Стейк-хаус «Филей» приготовил для праздничной программы 3 сертификата номиналом 1500 рублей, которые смогут получить гости мероприятия 20 июля на Октябрьской площади.

После участия в интерактивных программах, победители получат свои заслуженные сертификаты и смогут воспользоваться выигрышем в этот же или в другие дни, после мероприятия.

Напомним, что основные мероприятия праздника «День города» пройдут на Октябрьской площади 20 июля. Праздник начнется в 13:00. В рамках программы состоится выступление певицы Натали.

Организаторы празника: управление культуры администрации города Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн».

Генеральные спонсоры: центр «Тезнодром», ресторан «Филей», Аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове.

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «Луг», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет».



Информационные партнеры: Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон» в Пскове, телеканал «Первый Псковский».