Общество

Правительство одобрило законопроект об увеличении декретных выплат малообеспеченным семьям

Правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных пособий малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагает распространить выплаты на семьи, чей доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе. Также предусмотрено введение ежемесячных выплат на уровне прожиточного минимума ребенка в регионе на содержание детей в возрасте от полутора до трех лет. Документ по итогам заседания правительства РФ опубликован на сайте кабинета министров.

11 июля законопроект был рассмотрен на заседании правительства. «Цель - увеличить количество родителей, которые получают помощь от государства, и чтобы такая помощь была более ощутимой. Мера начнет действовать с 1 января 2020 года, а деньги будут выплачиваться дольше - не до полутора лет, как сейчас, а до достижения ребенком трех лет», - пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он добавил, что «это адресная мера поддержки в рамках большого демографического пакета, об этом шла речь на "прямой линии" с президентом».