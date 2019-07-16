Общество

Псковский филиал отчитался перед Академией ФСИН России о проделанной работе в первом полугодии 2019 года

Псковский филиал академии в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании при начальнике Академии ФСИН России Александре Крымове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Основной вопрос, обсуждавшийся на совещании с участием заместителей начальника академии и руководителей структурных подразделений, был посвящен итогам работы образовательной организации за первое полугодие этого года и задачам на предстоящий период 2019 года.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин доложил о проделанной работе: достижениях и проблемах в образовательной и научно-исследовательской деятельности, состоянии воспитательной работы с личным составом, кадрового обеспечения служебной деятельности и финансово-хозяйственной дисциплины.

По итогам обсуждения деятельность Псковского филиала академии в первом полугодии 2019 года признана удовлетворительной.