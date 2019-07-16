Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили псковичей с 1116-летием города

И. о. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили посковичей с Днем города, 1116-летии первого упоминания в летописи и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«От всей души поздравляем вас с нашим общим, любимым праздником - Днем города. В этом году Псков отмечает 1116-летие первого упоминания в летописи и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По традиции в эти дни мы также чтим память основательницы и покровительницы Пскова - Святой равноапостольной княгини Ольги. В День города мы все вместе вспоминаем многовековую историю Пскова и отдаем дань памяти тем, кто строил наш город, прославлял, защищал, восстанавливал из руин, развивал и сегодня вносит свой посильный вклад в его процветание. В этот день отдельные слова благодарности нашим дорогим и уважаемым ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Тем, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу, кто пережил невзгоды войны, будучи ребенком. Низкий вам поклон и искреннее спасибо за ваши силу воли и духа, за стойкость и мужество, за верность Отечеству и родному Пскову. Во все времена наш Город-воин, Город-труженик славился самобытностью, мужеством и талантом своих жителей. Вы бережно храните наше историческое и культурное наследие, и сегодня наш город по праву считается жемчужиной в туристическом ожерелье России. При этом благодаря вашему труду Псков уверенно держит курс на дальнейшее развитие промышленности и совершенствование городской инфраструктуры». Желаем вам здоровья, успехов в работе на благо нашего Пскова и благополучия! С праздником!», - поздравили псковичей власти города.