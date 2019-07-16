Общество

До обеда главную сцену Дня Пскова уступили детям. ФОТО

В центре Пскова в полдень начались праздничные программы, приуроченные к Дню города. В настоящее время в Детском парке и на сцене октябрьской площади проходят концерты для юных горожан, причем ведущие концерта - дети.

Как сообщает корреспондент ПЛН, 20 июля праздник проходит в «теплой атмосфере, очень уютно, по-домашнему». На Октябрьской площади разместились торговые ряды и палатки общепита и активности от различных псковских организаций. По улице Советской расставлены палатки с сувенирами.

В 15.00 у памятника Ольге пройдет традиционное приветствие новобрачных. Часом позже на улице Профсоюзной начнется концертная программа «С Днём рождения, город мой». В 19.00 в амфитеатре на набережной Великой для псковичей и гостей города пройдет концертная программа «Лучший город на земле», а на Октябрьской площади - большой праздничный концерт коллективов и артистов города «Я люблю город Псков!».

В 21.30 начнется на октябрьской площади выступление звезды Российской эстрады Натали. На 22.30 запланирован праздничный семиминутный фейерверк на набережной реки Великой.

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