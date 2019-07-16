Общество

Концерт в честь 1116-й годовщины Пскова собрал тысячи зрителей

Проводимый на центральной сцене - на Октябрьской площади - концерт, посвященный Дню города, собрал несколько тысяч зрителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, 20 июля концертная программа началась вечером: с участием Заслуженного артиста России Александра Либа и лучших коллективов города. Далее гостей праздника приветствовал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В 21.00 праздник продолжился на площади Ленина: показательными выступлениями парашютистов. А в 21.30 на Октябрьской площади вышла на сцену звезда российской эстрады Натали. Завершится праздничный день фейерверком на набережной Великой, в 22.30.

В ведомстве добавили, что сегодня в Детском парке, на Октябрьской площади и на набережных рек Псковы и Великой работали многочисленные концертные и развлекательные площадки, интерактивные программы, мастер-классы и аттракционы.

Псковичи смогли увидеть выступления детских и взрослых самодеятельных коллективов Пскова, поучаствовать в розыгрыше призов, тематических флешмобах и квестах, танцевальных марафонах и фестивале красок. Для псковичей и гостей города было открыто более 150 точек разнообразной торговли и питания, а также ремесленная ярмарка.

Напомним, в этом году Псков отмечает 1116-летие первого упоминания в летописи и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.