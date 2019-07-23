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Общество

Известная актриса-псковичка Юлия Пересильд примерила свадебное платье: первые фото

23.07.2019 15:03|ПсковКомментариев: 2

На «Первом канале» готовится премьера сериала «Петербург. Любовь. До востребования» о провинциальной учительнице, нашедшей свою любовь в городе на Неве. Главную роль в четырехсерийной мелодраме исполняет Юлия Пересильд. А ее партнерами по кадру стали Сергей Перегудов и Александр Устюгов, сообщает портал kino.mail.ru. 

По сюжету молодая учительница из глубинки Светлана приезжает в Санкт-Петербург на семинар. В городе она знакомится с геологом-нефтяником Федором (Устюгов), который в скором времени бросает экспедицию и делает девушке предложение. Очень скоро семейная жизнь с Федором начинает тяготить Светлану. И вот однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным мужчиной Березкиным (Перегудов), который с удовольствием проводит для Светланы экскурсии по любимому городу.

«Моя героиня Светлана, безусловно, человек интеллигентный, в чем - то принципиальный. Она - из тех людей, которые не могут врать сами себе. Не могут подстраиваться, ловчить, хитрить. Но она совершенно не способна принимать решения. Она не может сделать шаг, чтобы начать отношения, или прервать отношения», - рассказала Юлия Пересильд.

В качестве локаций создатели сериала выбрали самые известные места Петербурга - Летний и Михайловский сады, Дворцовую площадь, набережные и каналы. В съемках картины также приняли участие Наталья Бурмистрова, Юрий Кузнецов, Эра Зиганшина, Рудольф Фурманов, Сергей Мардарь, Лариса Леонова, Татьяна Тузова и Егор Бакулин.

Премьера сериала состоится 31 июля в 21.30.

Источник: Псковская Лента Новостей
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