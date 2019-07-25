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Общество

Житель Опочки оплатил долги по алиментам после запрета судебными приставами свободного выезда за границу

25.07.2019 16:13|ПсковКомментариев: 0

Долг по алиментным обязательствам в размере более 40 тысяч рублей оплатил житель Опочки после того, как судебный пристав-исполнитель применила к нему ряд мер принудительного исполнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

Исполнительное производство было возбуждено после предъявления исполнительного листа о взыскании алиментов в Управление ФССП России по Псковской области в 2018 году. По решению суда мужчина должен ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание двоих своих детей в размере 5326 рублей на каждого.

От своих родительских обязанностей мужчина некоторое время уклонялся. Учитывая, что проплачивал он разные денежные суммы, постоянно накапливалась определенная задолженность. Так, на июль 2019 года задолженность составила более 40 тысяч рублей. С целью принудительного взыскания задолженности судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, а также временное ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации.

А так как должнику на постоянной основе необходим свободный выезд за границу, он остался недоволен вынесенным ограничением на выезд. Вскоре, им была предоставлена квитанция о полном погашении задолженности.

Кроме того, исполнительный лист отозван взыскательницей. Она пояснила, что ее требования удовлетворены. Алиментные платежи поступают ежемесячно и в полном объеме.

Теги: #пристав #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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