Общество

Псковские поисковики проводят исследовательскую работу в рамках мемориального проекта «Без срока давности»

В Псковской области проходит исследовательская работа в рамках мемориального проекта «Без срока давности». Поисковики разыскивают возможные места захоронения мирных жителей, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Пскове и Псковском районе отрядом «Тихие зори» исследованы 3 участка. Один из них располагается недалеко от микрорайона Кресты и имеет площадь 4 квадратных километра.

«Мы исследуем архивные документы, в них стараемся найти информацию о местоположении захоронений, после чего проверяем информацию на местности», — отметил руководитель поискового отряда «Тихие зори» Кирилл Баринов.

Перед поисковиками стоит задача локализовать места захоронений мирных жителей. После этого совместно с волонтерами будут организованы поисковые экспедиции, которые завершатся перезахоронением обнаруженных останков.

Проект «Без срока давности» был презентован на молодежном форуме «Без границ», который прошел в Себежском районе. Кроме Псковской области он затронет Новгородскую область и Ставропольский край. На сегодняшний день данные о погибших гражданских лицах во время Великой Отечественной войны варьируются от 9 до 16 миллионов человек.