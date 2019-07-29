Общество

Юные ханты-мансийские поисковики подняли останки трех советских солдат со дна реки Щепец

Сегодня, 31 июля, поисковики из Ханты-Мансийского автономного округа завершают работу на линии «Пантера» в Островском районе.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, палаточный лагерь отряда «Истоки» из города Мегион был разбит недалеко от деревни Стадник. Член островской группы «Поиск» - пскович Александр Шанцев предоставил отряду юных поисковиков дизельный генератор, который позволял в вечернее и ночное время освещать территорию и подзаряжать ребятам смартфоны.

Руководитель ханты-мансийского десанта Сергей Кузнецов рассказал, что со своими воспитанниками приезжает в нашу область с 2007 года. Первоначально в составе большого регионального отряда, а с 2010 года небольшим коллективом. В этом году отряд состоял всего из девяти человек. В отряде два человека, имеющие солидный опыт поисковой деятельности. Это Дмитрий Нестеров и Денис Давыдов.

Лагерь поисковиков жил по строгим правилам, в семь часов утра подъем, утренние процедуры, завтрак. После чего группа отправлялась на место раскопа, находившегося в трех километрах от бивака. Три километра преодолевали по высокой траве, по пути, дорог там нет, форсировали ручьи и речушки, порой по пояс в воде.

В отряде служили и три девушки, это Александра Кайгородова, Дарья Курникова и Виктория Мороз. Именно они отвечали за ассортимент блюд, которым потчевали своих товарищей. На кухне девушки хозяйничали по очереди, потому что не освобождались от основной, поисковой деятельности.

Юные поисковики подняли останки трех солдат со дна реки Щепец, возле каждого из них обнаружили предметы солдатского быта, ложки. На одной из них выгравировано «Бархатов». На других инициалы «К.Г.И.» и «А.Е.». Можно будет попытаться установить хозяев этих предметов. Ведь известно, какие части вели в этом районе бои. Чем уже и занялись островские поисковики, которым переданы ложки.

Руководитель «Истоков» отметил, что наш регион для своей поисковой работы они облюбовали неслучайно. Именно здесь воевала 229 стрелковая дивизия, сформированная в городе Ишим Омской области.

Сибиряки не только вели поисковую деятельность, но участвовали в качестве волонтеров в реконструкции «Прорыв линии «Пантера».

В субботу, 27 июля, для сибирских поисковиков организовали экскурсию в Военно-исторический музей-заповедник Псковской области. Именно там состоялось вручение памятных медалей и знаков ЦК КПРФ и Псковского обкома КПРФ в честь 75-летия освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков, а также благодарностей от Военно-исторического музея-заповедника Псковской области. Поисковики из Ханты-Мансийского автономного округа награждены ими за упорный и добросовестный труд по увековечиванию памяти солдат Великой Отечественной войны.