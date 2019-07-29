Общество

Узнать о своих долгах псковичи смогут сегодня на железнодорожном вокзале

31 июля судебные приставы региона совместно с сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте проведут акцию «Узнай о своих долгах» на Псковском железнодорожном вокзале.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, с 18.00 до 20.00 все желающие смогут обратиться в совместный мобильный пункт приема граждан на территории железнодорожного вокзала Пскова и проверить себя на наличие долгов и за иной консультацией в пределах компетенции ФССП России.

Данная акция направлена на активизацию работы по исполнению законодательства об административных правонарушениях и иных задолженностях путем информирования граждан о способах проверки себя на наличие долгов, в том числе с помощью интернет-сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств».