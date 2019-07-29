Общество

В псковской академии ФСИН обучились сотрудники территориальных органов из Карелии, Смоленской, Новгородской и Псковской областей

В Псковском филиале Академии ФСИН России обучились сотрудники территориальных органов из Республики Карелия, Смоленской, Новгородской и Псковской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Для 72 сотрудников, впервые принятых на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава, завершилось профессиональное обучение.

В течение месяца слушателями были изучены учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, основы физической, строевой и огневой подготовки, психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Сотрудники УФСИН России по Республике Карелия, Смоленской, Новгородской и Псковской областям успешно сдали квалификационный экзамен по изученным дисциплинам и получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.