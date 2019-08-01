Общество

Курсанты набора 2019 года осваивают элементы строевой подготовки в псковской академии ФСИН

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН первокурсники учатся прохождению строевым шагом, поворотам на месте и в движении, выходу из строя и возвращению в строй, подходу к начальнику и отходу от него, выполнению воинского приветствия и другим элементам строевой подготовки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии.

Занятия с курсантами проводят курсовые офицеры, которые объясняют первокурсникам, что навыки строевой подготовки необходимо развивать постоянно, усердно оттачивая мастерство на плацу.

«Результаты строевой подготовки приходят с опытом, сотрудники совершенствуют их в течение всей своей службы в уголовно-исполнительной системе», – сказал начальник курса Вадим Ильин.

Первые результаты обучения строевой подготовке первокурсники продемонстрируют в родительский день, который пройдет в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России 18 августа.