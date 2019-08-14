Общество

Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на мастер-классы «Бойкая изборская набойка»

Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на мастер-классы «Бойкая изборская набойка», сообщается в группе музея Вконтакте.



Всего за час посетители смогут сделать своими руками уникальный сувенир в технике старинной набойки на ткани.

Под чутким руководством музейного педагога можно раскрасить сумку или салфетку.

Кроме того, в музейной мастерской можно приобрести готовые сувениры ручной работы, а также деревянные штампы для набойки.

Напомним, музей-заповедник «Изборск» в 2018 году выиграл грантовый конкурс «Музеи Русского Севера» и получил 500 тысяч рублей для реализации творческого проекта «Бойкая изборская набойка», где изготавливаются сувениры и проходит обучение.



Уточнить подробности и записаться можно по телефону 8 (953) 2450843

Музейная мастерская, погребок Дома купца Шведова, ул. Печорская, д. 32