Общество

Псковским курсантам напомнили о недопустимости потребления наркотиков, курительных смесей и психоактивных веществ

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась встреча первокурсников с начальником отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии, сотрудник псковского УМВД, приведя статистические данные о наркоситуации в регионе, напомнила курсантам о недопустимости потребления наркотических средств, курительных смесей и психоактивных веществ, об их влиянии на человека, а также об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ.

Первокурсники посмотрели документальный фильм о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и получили брошюры антинаркотической тематики с телефонами доверия Управления.