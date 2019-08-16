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Общество

Псковским курсантам напомнили о недопустимости потребления наркотиков, курительных смесей и психоактивных веществ

20.08.2019 21:15|ПсковКомментариев: 0

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась встреча первокурсников с начальником отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии, сотрудник псковского УМВД, приведя статистические данные о наркоситуации в регионе, напомнила курсантам о недопустимости потребления наркотических средств, курительных смесей и психоактивных веществ, об их влиянии на человека, а также об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ.

Первокурсники посмотрели документальный фильм о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и получили брошюры антинаркотической тематики с телефонами доверия Управления.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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