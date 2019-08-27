Общество

Приставы Псковской области навестили более 700 квартир и домов с должниками по алиментам

Судебные приставы региона присоединились к общероссийскому рейду по должникам-алиментщикам, кроме того, проведение рейда совпало с проводимой Управлением ФССП России по Псковской области информационной акцией «Собери ребенка в школу - заплати алименты», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

За время проведенного рейда, судебные приставы Псковской области посетили более 700 квартир, где проживают нерадивые родители. Не все должники оказались дома, но в отношении тех, кого судебным приставам удалось застать, в качестве меры принудительного взыскания произведено 30 арестов имущества, 51 тысяча рублей взыскана на месте.

У ещё 30 алиментщиков судебными приставами установлены источники получения дохода, значит в ближайшее время 30 детей региона получат свои алиментные платежи.

Отметим, что в ходе рейда, на 10-х алиментщиков-родителей были составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе 5 горе-родителей получат наказания по ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В ходе рейда судебными приставами были расклеены листовки с призывом заплатить алименты, а также списки должников на подъездах домов.

Напоминаем, что взыскание долгов по алиментным платежам - является одним из наиболее важных направлений деятельности судебных приставов.

УФССП России по Псковской области призывает отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения.