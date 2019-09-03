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Общество

Пскович оплатил задолженность по алиментам в размере 87 тыс. рублей, чтобы выехать в командировку за границу

05.09.2019 11:29|ПсковКомментариев: 0

Псковские судебные приставы ограничили выезд за границу должнику. Мужчина задолжал по алиментным обязательствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району с февраля 2019 года на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина, который был обязан ежемесячно платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Свои родительские обязанности мужчина не исполнял и в течение полугода не оплачивал алиментные платежи.

Пскович не торопился их платить до тех пор, пока не узнал, что судебный пристав-исполнитель в отношении него вынесла постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ. А ему в скором времени необходимо было выехать в рабочую командировку за границу.

Придя на личный прием в отдел судебных приставов, мужчине была рассчитана задолженность по алиментным платежам, которая составила 87,5 тысяч рублей.

Мужчина полностью погасил задолженность.

Ограничение на выезд отменено, постановление об удержании текущих алиментных платежей направлено псковичу по месту его работы, которое он сообщил.

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
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