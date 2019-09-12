Общество

В России может измениться порядок надзора за осужденными

В случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами срок административного надзора исчисляется со дня отбытия указанного наказания. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении.

Законопроект, внесённый Правительством, разработан в целях определения порядка осуществления административного надзора в отношении граждан, осужденных к принудительным работам. Авторы инициативы отмечают, что предусмотренный Уголовно-исполнительным кодексом порядок отбывания наказания в виде принудительных работ предполагает постоянное нахождение осужденных в пределах территории исправительного центра, что не позволяет поднадзорному лицу соблюдать установленные судом ограничения.

Законопроектом предлагается установить, что в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами срок административного надзора исчисляется со дня отбытия указанного наказания. Предлагается также ввести норму, в соответствии с которой административный надзор приостанавливается в случае привлечения поднадзорного лица к принудительным работам.

При этом предлагается расширить перечень оснований для продления судом административного надзора. Такие меры последуют, если гражданин осужден условно или к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, а также если установлена отсрочка исполнения приговора и отбывания наказания.

Согласно законопроекту, поднадзорные лица обязаны будут заблаговременно уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения.