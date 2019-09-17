Общество

Из вентиляционной шахты дома на Рижском проспекте в Пскове четвертый день не могут спасти кота

Из вентиляционной шахты дома № 91 на Рижском проспекте в Пскове уже четвертый день не могут достать кота. Об этом на сайте губернатора Псковской области пожаловался местный житель, который вечером 14 сентября услышал мяуканье застрявшего животного.

«Вечером 14 сентября по адресу Рижский проспект, 91 (1 подъезд) в вентиляции услышали мяуканье. Попытались понять, откуда доносится звук. Оказалось, на 10 этаже (техническое помещение), открыты все двери: выход на крышу и вход в помещение, где есть открытый доступ к вентиляционным шахтам дома. Скорее всего, кто-то скинул туда кота. Самостоятельно нам его не получилось достать, так как он в самом низу, на первом этаже», - говорится в сообщении.

Далее автор пишет, что утром 15 сентября жильцы проинформировали о проблеме свою управляющую организацию «Десятка Завеличье». «Нам сказали, что помочь ничем не смогут. Максимум, что можно, - это спуститься в подвал», - продолжает местный житель.

С его слов, в 12.00 приехал сантехник, открыл дверь в подвал и уехал: «Спустившись в подвал, мы поняли, что к этим шахтам через подвал не подлезть, кота не достать».

В управляющей организации подсказали, что можно связаться с теми, кто обслуживает вентиляцию, однако, там сердобольным жильцам отказали.

«В этот же день мы позвонил по номеру "112", диспетчер переадресовала вызов, но там сказали, что спасают только людей и посоветовали позвонить в управляющую компанию», - говорится в сообщении.

Автор сообщения подчеркнул, что к проблеме удалось подключить волонтеров, но безрезультатно: «Когда мы хотели спустить коту воды и немного корма, обнаружили, что коммунальщики закрыли доступ к крыше, хотя вход был открыт постоянно. Не знаем, куда нам еще обращаться, ведь если кот умрет в этой вентиляции, запах пойдет по всему дому».

Ответственным за разрешение проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.