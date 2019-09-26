Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России участвует во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Сегодня в 6 часов из Академии ФСИН России в Псковский филиал поступил сигнал, который являлся началом проведения двухдневной штабной тренировки по гражданской обороне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Сотрудники и курсанты Псковского филиала академии в установленное время построились на плацу образовательной организации.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин поставил перед постоянным и переменным составом задачи по выполнению мероприятий по гражданской обороне, которые будут проходить с 1 по 2 октября с целью совершенствования знаний и практических навыков в вопросах гражданской обороны.

Личный состав находится в полной готовности к незамедлительному реагированию при поступлении новых вводных. Проверяются умения и навыки работы дежурной службы образовательной организации, эффективность существующей системы оповещения, а также готовность подразделений филиала к действиям при нештатных ситуациях, выполнение сотрудниками и курсантами практических мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.