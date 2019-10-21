В Пскове состоялся второй этап Военно-прикладной спартакиады

В спортивно-развлекательном парке «Простория» прошел второй этап Военно-прикладной спартакиады. Более 70 обучающихся ПсковГУ и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России успешно преодолели веревочную трассу и скалодром, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Студенческом правительстве города Пскова».
Лучшее время среди девушек на скалодроме показала Анна Сапожникова (18,81 сек), а на веревочной трассе Оксана Удовенко (6:40 мин). Среди парней на скалодроме лучшим стал Виктор Суханов (8,09 сек), а на веревочной трассе Максим Лупенко (4:35 мин). Победители этапа получат подарочные сертификаты на посещение спортивно-развлекательного парка «Простория».
Также 5 октября прошло Осеннее ориентирование совместно с СКО «Русь», в котором приняли участие обучающиеся субъектов ПГМОБО «Студенческое правительство города Пскова».
Призовые места среди девушек заняли:
Призовые места среди парней заняли:
Следующим этапом Военно-прикладной спартакиады будет зимнее ориентирование на лыжах, которое пройдет в 2020 году.
Информация о дальнейших этапах будет размещена на сайте «Студенческого правительства города Пскова.