Общество

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, пишут «Известия».

В незнании о льготах многодетным семьям признались 72% респондентов. 25% опрошенных заявили, что пользуются доступными привилегиями, оставшиеся 3% участников опроса пояснили, что не успевают оформить документы.

Российское законодательство разрешает многодетным семьям ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег да свой досуг. Льготы также распространяются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.

Представители министерства труда России рассказали, что считают причиной неэффективности льгот многодетным в стране недостаток просвещенности населения.

По их мнению, ситуация с осведомленностью россиян в том, какие льготы они могут получить, должна была измениться с распространением многофункциональных центров (МФЦ). Однако сотрудники МФЦ не имеют достаточной квалификации для консультирования жителей России, отметили в Минтруде.