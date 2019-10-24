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Общество

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами

28.10.2019 08:38|ПсковКомментариев: 0

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, пишут «Известия».

В незнании о льготах многодетным семьям признались 72% респондентов. 25% опрошенных заявили, что пользуются доступными привилегиями, оставшиеся 3% участников опроса пояснили, что не успевают оформить документы.

Российское законодательство разрешает многодетным семьям ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег да свой досуг. Льготы также распространяются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.

Представители министерства труда России рассказали, что считают причиной неэффективности льгот многодетным в стране недостаток просвещенности населения.

По их мнению, ситуация с осведомленностью россиян в том, какие льготы они могут получить, должна была измениться с распространением многофункциональных центров (МФЦ). Однако сотрудники МФЦ не имеют достаточной квалификации для консультирования жителей России, отметили в Минтруде.

Теги: #льготы #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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