Общество

День народного единства в Псковском филиале Академии ФСИН России встречают торжественным построением личного состава

Сегодня на плацу образовательной организации сотрудники и курсанты принимали поздравления с одним из главных праздников, который 4 ноября отмечает вся Россия, – Днем народного единства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Перед собравшимися выступили начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и ветеран образовательной организации Иван Волчков, которые отметили, что День народного единства напоминает каждому, что при всех отличиях мы – один российский народ и в нашем единстве, сплоченности заключается сила государства.

За активное участие в общественной жизни региона и образовательной организации ряд курсантов были награждены ведомственными наградами.