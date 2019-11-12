В Пскове возобновлена выездная вакцинация против гриппа

Возобновлена выездная вакцинация против гриппа по графику. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской поликлинике, график проведения выездной вакцинации обновляется еженедельно.
С 13 по 16 ноября с 10 до 14 часов на территории «Империала» будет работать мобильный ФАП автобус.
Кроме того, Псковская городская поликлиника продолжает проведение вакцинации против гриппа. Обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:
в офисах врача общей практики:
В субботу псковичи могут обратиться в поликлиники № 1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8 до 14 часов.
Прививки проводятся бесплатно.
Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы. Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики)
Приемная главного врача телефон/факс 53-49-42
Электронная почта pskgp3@zdrav.pskov.ru
Сайт поликлиники http://polic3.ru