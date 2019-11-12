Общество

В Пскове возобновлена выездная вакцинация против гриппа

Возобновлена выездная вакцинация против гриппа по графику. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской поликлинике, график проведения выездной вакцинации обновляется еженедельно.

С 13 по 16 ноября с 10 до 14 часов на территории «Империала» будет работать мобильный ФАП автобус.

Кроме того, Псковская городская поликлиника продолжает проведение вакцинации против гриппа. Обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

поликлиника № 1: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет №10, № 12, с 8 до 18 часов, телефон 66-53-29, 66-53-50;

поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с 8 до 18 часов; телефон 56-96-98 регистратура;

поликлиника № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с 8 до 18 часов, кроме среды (в среду с 8 до 14 часов), телефон 53-62-14;

в офисах врача общей практики:

г. Псков, Сиреневый б-р, д.9, телефон 56-57-31 , с 9 до 12 часов.

г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 83а, с 8 до 13 часов телефон 73-42-33 – по расписанию работы врача общей практики;

г. Псков, ул. Киселева, д. 8, телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66, с 8 до 17 часов,

г. Псков, ул. Алехина, д. 10, телефон 75-00-89, с 8 до 12 часов.

В субботу псковичи могут обратиться в поликлиники № 1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8 до 14 часов.

Прививки проводятся бесплатно.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики)

Приемная главного врача телефон/факс 53-49-42

Электронная почта pskgp3@zdrav.pskov.ru

Сайт поликлиники http://polic3.ru