Общество

Ученые нашли «лекарство» от слабоумия

Предотвратить различные формы возрастной деменции поможет поддержание физической формы. Об этом заявили ученые Норвежского университета науки и техники, пишет MedicalXpress.

Эксперты провели исследования HUNT1 в два этапа - с 1984 по 1986 год с участием почти 75 тыс. норвежцев, и через 11 лет - с участием 33 тыс. человек. Также были проанализированы данные 920 человек с деменцией. Ученые рассматривали вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и неалкогольной жировой болезни печени.

Выяснилось, что риск развития деменции на 40% ниже у тех, кто был с наилучшей физической подготовкой. Также, если человек начинал вести здоровый образ жизни и повышал свой уровень физической активности, то риск снижался на 48%.