Общество

Технические работы по изменению параметров сети первого мультиплекса проведут в Псковской области в ночь с 18 на 19 ноября

В Псковской области в ночь с 18 на 19 ноября будут проводиться технические работы по изменению параметров сети первого мультиплекса. Об этом сообщил директор псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев на пресс-конференции, посвященной переходу региона на цифровое телевидение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Александра Лаптиева, для большинства жителей этот процесс пройдет незаметно - оборудование перенастроится автоматически, но для некоторых пользователей все же придется провести перенастройки в автоматическом или ручном режиме.

Заместитель губернатора региона Николай Цветков пояснил, что в случае возникновения вопросов с перенастройкой можно обратиться на горячую линию.

Добавим, со слов Александра Лаптиева, что в Псковской области цифровым сигналом охвачено 99,9% населения.