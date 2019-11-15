Общество

Курсанты и студенты псковской Академии ФСИН познакомились с историей пограничной охраны

Обучающиеся псковского филиала Академии ФСИН России побывали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, где посетили музейную экспозицию, раскрывающую столетнюю историю пограничной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Экскурсию для курсантов и студентов организовали член совета ветеранов, старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Владимир Киреев, который проходил службу в пограничных войсках на оперативных должностях от офицера отдела пограничного отряда до заместителя начальника пограничного управления, и декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Юрий Пилявец.

Член совета Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» Сергей Лепешкин рассказал об основных этапах героической истории Погранслужбы России, которая год назад отметила столетний юбилей.

Музейная экспозиция содержательна и интересна: представлены фотографии, документы пограничников, их награды и форма, рассказывающие о ежедневном подвиге пограничника, который всегда предельно бдителен и готов к защите Родины.