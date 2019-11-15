Общество

Бюджет Пскова рассмотрят в первом чтении на сессии 28 ноября

Очередная 32-я сессия Псковской городской Думы состоится 28 ноября. В проект основной повестки, опубликованный на официальном сайте города, включено 33 вопроса.

В частности, депутаты рассмотрят в первом чтении бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, внесут изменения в бюджет города на текущий год, а также обсудят законодательную инициативу о внесении изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Кроме того, депутаты заслушают информацию администрации города Пскова, областного комитета по охране объектов культурного наследия и компании-подрядчика о проводимых ремонтно-восстановительных работах на объекте культурного наследия «Гельдтова Баня».

Также депутаты внесут изменения в персональный состав комитетов гордумы и в состав депутатских фракций, а также рассмотрят ряд кадровых и имущественных вопросов. Изменения планируется внести в структуру Псковской городской Думы шестого созыва и аппарата гордумы.